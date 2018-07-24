観月あこ
観月あこはモデル。1991年10月20日生まれ、富山県出身。
2025年6月20日
-
錦織圭の不倫相手が事務所退所＆SNS削除で失踪状態に 不倫の大きすぎた代償
記事が出る直前に本人の申し出で事務所を退所したようだと芸能記者
Smart FLASH
-
錦織圭の不倫は警告で済む？妻の恩師である占い師の一言と夫婦の裏事情
妻が恩師として慕う占い師が、同誌記者の直撃に応じたとのこと
Smart FLASH
-
「いつかこうなると」錦織圭の不倫、妻・観月あこが同情されない事情
週刊女性PRIME
2025年6月19日
-
不倫相手の1人？不倫報道の錦織圭、5月の「ナンパ疑惑」が再び話題に
5月に女性ポーカープレイヤーが投稿したエピソードが注目を集めている
週刊女性PRIME
-
錦織圭、福原愛さんとのデートが目撃されたことも 駅ホームで熱いキス
2人はスポーツショップでトレーニングウエアを身体に合わせるなどしたそう
FRIDAYデジタル
-
錦織圭の不倫報道、妻の観月あこは玉森裕太と破局後に即交際したか
2013年9月以降に玉森裕太と破局を迎え、錦織とすぐに交際に至ったそう
週刊女性PRIME
-
不倫報道の錦織圭 妻・観月あこはセレブな振る舞いを報じられたことも
結婚前には、錦織のツアー同行時に超高級ホテルに宿泊したなどの報道も
NEWSポストセブン
2025年6月18日
2020年12月25日
2020年12月24日
2020年12月19日
2020年12月18日
-
錦織圭のマネジメント会社、入籍は「事実」近く正式発表へ
マネジメント会社は「事実」と認めていて、錦織は近く正式発表するそう
東スポWEB
-
錦織圭が観月あこと入籍していた NEWSポストセブンが報道
2015年7月に交際が発覚し、仲良くデートする姿もキャッチされていた2人
NEWSポストセブン