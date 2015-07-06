大分で父親が自宅放火

大分県杵築市で住宅が全焼し、子どもとみられる4人の遺体が見つかった火事。40歳の父親が放火の疑いで逮捕された。

2016年4月11日

2016年1月26日

2015年10月24日

2015年7月9日

2015年7月8日

2015年7月7日

2015年7月6日