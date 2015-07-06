大分で父親が自宅放火
大分県杵築市で住宅が全焼し、子どもとみられる4人の遺体が見つかった火事。40歳の父親が放火の疑いで逮捕された。
2016年4月11日
2016年1月26日
2015年10月24日
2015年7月9日
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大分の子供4人死亡 父親はパワハラでうつ病気味だったと友人語る
父親の親しい友人は「最近、彼は仕事絡みでうつ病気味だった」と指摘
NEWSポストセブン
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大分の子供4人死亡 逮捕された父の異様なしつけを近隣住民が語る
近隣住民は、放火の疑いで逮捕された父の異様なしつけについて明かしている
東スポWEB
2015年7月8日
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住宅全焼で子供4人死亡 放火の疑いで逮捕された父「単身赴任に不満」
父親が「単身赴任の生活に不満が募っていた」と話していることが分かった
日テレNEWS NNN
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自衛官の父親が自宅放火した事件 「妻にかまってほしかった」
父親は「妻にかまってほしかった」と供述していることが新たにわかった
日テレNEWS NNN
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大分住宅全焼事件 放火疑いで逮捕の父親、普段から怒鳴り声絶えず
父親は事件の際に錯乱し、次男に「オヤジ何やってるんだ」と詰め寄られた
日刊ゲンダイDIGITAL
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自宅に放火した自衛官 過去に「警察沙汰」を起こしたことも
自衛官の父親は、子どもたちに厳しいしつけをしていたようだと近隣住民
東スポWEB
2015年7月7日
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大分の子供4人死亡 「油をまいて部屋の中で火をつけた」と父語る
父親は「油をまいて部屋の中で火をつけた」と話していることがわかった
日テレNEWS NNN
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大分の子供4人死亡 放火した父親は「俺が悪かった」泣き叫ぶ
火災当時、父親は「俺が悪かった」と泣き叫んでいたという
読売新聞オンライン
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大分県で父親が自宅を放火 夫婦間のトラブルが原因か
逮捕された父親が、夫婦間のトラブルを原因に放火したとみられている
日テレNEWS NNN