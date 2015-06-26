相模原の墓地に遺体
2013年、東京都新宿区に住む当時25歳の母親と7歳の長男の行方が分からなくなり、2015年6月に神奈川県の相模湖近くの墓地で母親とみられる遺体が見つかった。
2017年3月18日
2017年3月17日
2016年9月7日
2016年2月22日
2016年2月21日
2016年1月22日
2015年12月22日
2015年7月17日
2015年7月16日
2015年7月1日
2015年6月30日
2015年6月29日
2015年6月28日
2015年6月27日
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相模原の女性遺棄 「代理人」名乗る男が被害者の住宅を解約していた
女性の住んでいたマンションが代理人を名乗る男に解約されていたと分かった
日テレNEWS NNN
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相模原女性遺棄 現場近くに逮捕された男の親族の墓
現場の墓地の一角に、逮捕された男の親族の墓があったことが分かった
読売新聞オンライン
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相模原市の遺体遺棄事件 「テレビ局関係者」をアピールしていた主犯男
主犯の男について「テレビ局関係者だとアピールしていた」と近隣住民
東スポWEB
2015年6月26日
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小倉智昭氏 死体遺棄事件の容疑者が知人の子どもだったことを明かす
「容疑者自身の罪ですから身内の人には全く関係ないんですが」と小倉氏
トピックニュース
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相模原市の遺体遺棄 マンションの異臭に「犬が死んだ」と口裏合わせ
当時住んでいた部屋の異臭騒ぎに「犬だと口裏合わせしていた」と供述した
日テレNEWS NNN
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相模原市の遺体遺棄事件 容疑者のマンションから異臭も
2年ほど前、容疑者の男のマンションから異臭がしていたことが判明した
日テレNEWS NNN
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相模原市の遺体遺棄事件 裕福な農家のお嬢様だった容疑者の女
容疑者の女は「お嬢さま大学」を卒業する裕福な農家の出身だったという
スポニチアネックス