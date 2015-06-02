中国の客船転覆
『中国の客船転覆』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年6月8日
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中国客船の転覆事故 家族らが「初七日」の弔い阻止され警察とにらみ合い
初七日行事の現場から1キロ離れた路上で、犠牲者の家族と警察が睨み合いに
読売新聞オンライン
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中国転覆事故によって安全への関心が高まる 訪日観光客が急増か
「2011年の新幹線事故以降、日本への観光客が急増した」と旅行業界関係者
東スポWEB
2015年6月7日
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中国客船転覆事故で10人の安否が不明 河口の上海まで範囲を拡大
生存者は14人で、なお10人の安否が不明となっている
読売新聞オンライン
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中国の「東方之星」転覆事故 船長らが取った行動を推測
船長がいた操縦室は脱出が難しい場所だが、転覆を予測し我先に逃げたという
NEWSポストセブン
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転覆客船の船内部捜索がほぼ終了 死者406人不明者36人
船の内部の捜索がほぼ終了し、これまでに406人の死亡が確認された
日テレNEWS NNN
2015年6月6日
2015年6月5日
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中国の船転覆事故で死者97人に 船体を釣り上げ不明者の捜索加速へ
死亡が確認された人は5日午前までに計97人になった
読売新聞オンライン
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中国の長江で大型客船転覆 生存者が事故当時の状況を語る
船体が傾いて大量の水が流れ込み、妻は倒れてきたベッドに挟まれたという
Record China
2015年6月4日
2015年6月3日
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中国の長江で客船が転覆した事故 船体を切りダイバーが潜入し救出活動
日本時間の3日午後10時30分、船体の切断作業が始まった
日テレNEWS NNN
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中国の客船沈没 船長らは乗客を救助せず泳いで脱出したとの報道
船長らは、船の転覆後に乗客を救助せず泳いで脱出したという
中央日報