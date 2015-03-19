チュニジア襲撃テロ
チュニジアの首都チュニスの博物館で、武装集団が銃を乱射したあと人質をとって立てこもり、外国人観光客17人を含む19人が死亡した事件。
2015年3月26日
2015年3月25日
2015年3月24日
2015年3月23日
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チュニジアの銃撃テロ 事件現場を撮影し投稿しようとしていた
集団の一部は、事件現場を撮影してISのサイトに投稿しようとしていたという
読売新聞オンライン
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朝日新聞 チュニジア銃撃事件の負傷者めぐる取材で「おわび」
同社記者が負傷者を取材するため病院を訪れた際、押し問答があったという
読売新聞オンライン
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チュニジアの銃撃テロ事件 日本人殺害の裏で官邸はドタバタ
19日早朝、日本人の死亡が「5人」となり、官邸が慌てて情報連絡室を設置
NEWSポストセブン
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チュニジア襲撃の銃撃犯は「温和な性格」とも ネットで感化か
銃撃犯は温和な性格で知られ、友人らは「信じられない」と口をそろえた
読売新聞オンライン
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チュニジア襲撃事件 事件当時の警備態勢が手薄と不手際認める
事件当時、警備が手薄になっていたとフランスのメディアが伝えた
日テレNEWS NNN
2015年3月22日
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チュニジア襲撃 実行犯が博物館に侵入する瞬間の映像が公開
同国内務省は21日、博物館内の監視カメラの映像を公開した
読売新聞オンライン
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チュニジア銃撃テロ 被害者が妻を失った混乱と絶望の瞬間を語る
重傷を負ったベルギー国籍の男性が、最愛の妻を失った瞬間を振り返った
読売新聞オンライン
2015年3月21日
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チュニジア襲撃 実行犯は「普通の若者だった」と親族が証言
射殺された実行犯の男の親族は、「他と変わらない普通の若者だった」と証言
日テレNEWS NNN
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チュニジアのテロ事件を受けて警鐘「遺跡めぐりなど控えた方がいい」
遺跡や文化財を破壊している「イスラム国」が関与している可能性を指摘
東スポWEB
2015年3月20日
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チュニジア襲撃 本当の攻撃対象は博物館ではなく国会議事堂か
犯行グループの本当の攻撃対象は、隣接する国会議事堂だったと地元メディア
日テレNEWS NNN
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ISがチュニジア襲撃事件で犯行声明を公開 さらなる攻撃示唆も
ISを名乗る組織が犯行声明だとする音声メッセージをネット上に公開した
日テレNEWS NNN
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チュニジアの銃撃テロ 当局が事件に関与したとして9人を拘束
同国大統領府が19日、事件に関与したとして9人を拘束したと明らかにした
読売新聞オンライン