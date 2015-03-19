チュニジア襲撃テロ

チュニジアの首都チュニスの博物館で、武装集団が銃を乱射したあと人質をとって立てこもり、外国人観光客17人を含む19人が死亡した事件。

2015年3月26日

2015年3月25日

2015年3月24日

2015年3月23日

2015年3月22日

2015年3月21日

2015年3月20日

2015年3月19日