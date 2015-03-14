福井大准教授の院生殺害事件

福井大学准教授の男が、教え子の女性を殺害したとして逮捕された事件。

2016年9月16日

2015年4月4日

2015年3月21日

2015年3月20日

2015年3月19日

2015年3月18日

2015年3月17日

2015年3月16日

2015年3月15日

2015年3月14日