福井大准教授の院生殺害事件
福井大学准教授の男が、教え子の女性を殺害したとして逮捕された事件。
2016年9月16日
2015年4月4日
2015年3月21日
2015年3月20日
2015年3月19日
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准教授が女子大学院生殺害 被害者の両親「なぜ殺されなければ」
「なぜ殺されなければならなかったのか」と被害者の両親がコメントを発表
日テレNEWS NNN
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福井教え子殺害事件 ３ヶ月前から毎晩現場に同じ自動車が停まっていた
事件現場では、2月の上旬頃から毎晩のように謎の軽自動車が目撃されていた
NEWSポストセブン
2015年3月18日
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福井大准教授による院生殺害事件 浮かび上がった被害女性の想い
今回の事件に関して、恋に一途な被害女性の姿が浮かび上がっているという
日刊ゲンダイDIGITAL
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教え子殺害の福井大准教授は「得がたい人物」 市にとって大きな存在
容疑者は市の環境保全コーディネーターを務め、市特別功労賞も受賞していた
東スポWEB
2015年3月17日
2015年3月16日
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教え子を殺害した疑いの福井大学准教授「殺してと言われた」と供述
容疑者が被害者に「殺してと言われた」と供述していることがわかった
日テレNEWS NNN
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福井大学准教授の院生殺害 事件当日自宅前で目撃された不審な姿
事件当日の夜、自宅の前で准教授の不審な様子が目撃されていた
日テレNEWS NNN
2015年3月15日
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福井大学准教授が女子大学院生を殺害 恋愛関係のもつれか
逮捕された准教授の男が、容疑を認めていることが分かった
日テレNEWS NNN
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大学院生殺害事件 逮捕された准教授は翌日も普段通り出勤
逮捕された准教授は、事件翌日も普段通り出勤していたという
読売新聞オンライン
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教え子の女子大学院生殺害 真面目と言われていた准教授に何が
准教授は、勝山市の路上に止めた軽自動車内で大学院生を殺害したとみられる
スポーツ報知