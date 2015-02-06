和歌山県の小5殺害事件
『和歌山県の小5殺害事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年2月23日
2015年2月13日
2015年2月11日
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和歌山県の小5殺人事件 殺傷能力高い「ククリナイフ」の一種を使用か
男の自宅から押収された刃物から、血液反応が検出された
読売新聞オンライン
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和歌山県の小5殺人事件 逮捕された男が犯行時間帯のアリバイ供述
犯行時間帯は「家の中でテレビを見ていた」と供述していることが分かった
日テレNEWS NNN
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和歌山県の小5刺殺事件 取り調べ中に机に上って1時間近く仁王立ち
逮捕された男が、取り調べ中に不可解な行動をとっていることが分かった
読売新聞オンライン
2015年2月10日
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和歌山県の小5殺害 送検時に「変顔」見せた容疑者の心理
男は送検時、膨らませた頬を指でつっつくなど変顔を見せた
東スポWEB
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和歌山の小5刺殺で容疑者逮捕 子どもを標的とする事件は防げるか
被害にあわないためには、「死角」に子どもを1人でおかないこと
All About
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和歌山県の小5殺害で刃物に削ったような跡 証拠隠滅の可能性も
男の自宅から押収された刃物の刃の部分に、削ったような跡があることが判明
読売新聞オンライン
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和歌山県の小5殺害は計画的? 男児宅をのぞきこんでいたとの証言も
2月に、容疑者が男児の自宅をのぞきこむ姿が近所の人に目撃されていた
日テレNEWS NNN
2015年2月9日
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和歌山県の小5殺人事件 犯人は刃物を持ったまま「気にしないで」
事件直前、現場近くで近所の人が刃物を持った不審な男に声をかけた
日テレNEWS NNN
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和歌山県の小5殺人事件 容疑者宅から大量の木刀や竹刀が見つかる
警察は容疑者の自宅からナタ3本のほか、木刀や竹刀など約100点を押収した
日テレNEWS NNN
2015年2月8日
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和歌山県の小学5年生殺害事件 容疑者宅の血痕が男児のDNA型と一致
逮捕された男の自宅にあった血痕が被害者のDNA型と一致したとわかった
日テレNEWS NNN
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和歌山県の小5刺殺事件 容疑者自宅で血痕見つかる
警察が容疑者の自宅で血痕を見つけたことが新たに分かった
日テレNEWS NNN
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和歌山県の小学5年生殺害事件の犯人 たびたび目撃されていた奇行
5年ほど前からゴーグルをして木刀を振り回す男の姿が目撃されていた
東スポWEB
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和歌山県の小5刺殺事件 被害者の兄とも過去にトラブル
男は容疑を否認しているが、1月に男児の兄を追いかけるトラブルがあった
スポーツ報知
2015年2月7日
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和歌山県の小5刺殺事件 容疑者の自宅から「凶器収納箱」と書かれた箱も
男の自宅から刃物数点や、「凶器収納箱」と書かれた箱が運び出されたという
日テレNEWS NNN
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和歌山の小5男児殺害、現場のすぐ近くに住む22歳男を逮捕
県警は7日未明、現場のすぐ近くに住む22歳男を殺人容疑で逮捕した
読売新聞オンライン
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和歌山の小5男児殺害、中村容疑者が木刀を激しく振り回す姿も
逮捕された男は、1、2年前に木刀を振り回すなどしていたという
読売新聞オンライン