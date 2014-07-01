プロ野球オールスター2014
『プロ野球オールスター2014』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年8月3日
2014年7月26日
2014年7月25日
2014年7月21日
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DeNA山口 わずか5球で危険球退場
初回、無死から和田へ頭部死球を与え、危険球と判断され退場に
デイリースポーツ
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猛警戒される和田監督の背水采配
現在好調なのは、ベンチが積極的に采配を振るい始めたためだとみられる
東スポWEB
2014年7月20日
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栗山監督 大谷記録に辛らつ評価
日本最速の162キロを投げたが、投球は「たいしたことなかったね」と語った
東スポWEB
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球宴で「カヤの外」状態の巨人勢
村田が中前打を放ったほかは目立った活躍はなし
東スポWEB
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球宴に見る原監督のセコい采配
2戦目の阪神・藤浪の球を阿部に受けさせる狙いがあるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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藤浪、大谷の投球は「異次元」
ベンチの藤浪は、驚きのあまり思わず帽子をとって表情を崩した
スポーツ報知
2014年7月19日
2014年7月18日
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球宴初戦 なぜ谷繁がスタメン?
初戦のスタメンに、谷繁捕手兼任監督が挙がったことに納得できないという
東スポWEB
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原監督、球宴初の異例事態に怒り
ファン投票で選ばれた人員を中心としたが、スタメンに巨人勢が入らなかった
東スポWEB
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大谷&藤浪、59年ぶりの先発対決
オールスター20歳以下の投手同士が先発で対戦した例は、59年ぶり2組目
スポニチアネックス
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松井裕、因縁の阪神・北条斬り
イースタン先発の松井裕は12年夏の甲子園で打ち込まれた北条と対戦
デイリースポーツ