亀田ジム追放処分

IBF世界スーパーフライ級王者の亀田大毅が、2013年12月のタイトルマッチで敗れたにも関わらず王座を保持している問題で、日本ボクシングコミッション（JBC）は2月7日、事実上の「国外追放」処分を決定した。