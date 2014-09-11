AKB48シングル選抜じゃんけん大会
『AKB48シングル選抜じゃんけん大会』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年9月24日
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8代目女王はHKT48荒巻美咲＆運上弘菜 AKB48じゃんけん大会
8代目女王に輝いたのは、HKT48の荒巻美咲＆運上弘菜
日刊スポーツ
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AKB48じゃんけん大会 開会宣言のおぎやはぎにまさかの大ブーイング
小木が「ウナギは養殖がうまいか〜！」と叫んだところ、会場からブーイング
東スポWEB
2016年10月10日
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AKB48じゃんけん大会 田名部生来の優勝に渡辺麻友が号泣
3期生で同期の渡辺麻友と柏木由紀も壇上に上がると、涙ながらに祝福
オリコンニュース
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第7回AKB48じゃんけん大会 渡辺麻友がプリキュア姿で1回戦敗退
映画「魔法つかいプリキュア！」のテーマソングを務める渡辺
日刊スポーツ
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AKB48じゃんけん大会 峯岸みなみがりゅうちぇるの扮装で登場
峯岸は「みぃちぇる」として、りゅうちぇる本人と恋人ぺこを率いて登場
オリコンニュース
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AKB48グループの「第7回じゃんけん大会」 7代目女王は田名部生来
AKB48の田名部生来が優勝し「きょうのお酒は絶対おいしいです」と涙
スポニチアネックス
2016年8月9日
2016年8月7日
2016年8月9日
2015年9月21日
2015年9月16日
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AKB48藤田奈那 じゃんけん大会で優勝し泣き崩れる「大変なことを…」
中西智代梨との決戦で、パーを出して勝った藤田は泣き崩れたとのこと
オリコンニュース
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AKB48「第6回じゃんけん大会」 選抜回数0回の藤田奈那が初優勝
決勝で中西智代梨と対戦し、あいこを6回続けた後、7回目にパーを出して勝利
スポニチアネックス
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T.M.Revolution西川貴教がAKB48じゃんけん大会に現れ大歓声
高橋みなみは西川が「HOT LIMIT」のPVで着た黒の衣装で大会に挑んでいた
スポニチアネックス