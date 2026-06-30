亡き母の思い出が詰まった農園を引き継いだばかりなのに、いきなりこのご近所トラブル…出だしからハードすぎませんか？隣人は悪気があるのか、ないのか。そこがはっきりしないぶん、妻のモヤモヤもずっと晴れないままなんですよね。このまま我慢し続けるのか、それとも…次の展開が気になるところです。>>【まんが】うちの畑を荒らす隣人(ウーマンエキサイト編集部)