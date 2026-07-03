MOUSSY×Pabst Blue Ribbon初コラボ♡アメリカンカルチャー香る全10型が登場

MOUSSY（マウジー）から、アメリカ・ミルウォーキー発のビールブランド「Pabst Blue Ribbon（パブスト ブルー リボン）」との初コラボレーションコレクションが登場します。ブランドを象徴するロゴやグラフィックを取り入れながら、MOUSSYらしいファッション性をプラスした特別なラインアップを展開。デニムやトップスはもちろん、バッグやキャップなどの小物まで揃う全10型のスペシャルコレクションに注目です。

初コラボで実現した特別な世界観

今回のコレクションは、「Pabst Blue Ribbon」が持つアメリカンカルチャーとMOUSSYのモダンな感性を融合した初のコラボレーション企画です。

アイコニックなロゴやグラフィックを大胆に取り入れながらも、女性が日常に取り入れやすいデザインへと昇華。

ストリート感とヴィンテージムードを感じさせるアイテムが揃い、コーディネートの主役として活躍してくれます。

ラインストーンを施したTシャツやロゴパッチ付きのデニムなど、ブランドの魅力を存分に楽しめるコレクションに仕上がっています。

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トップスは4色展開の「PABST CURSIVE LOGO TEE」6,996円（税込）をはじめ、WHITE・RED・NAVYの3色展開の「PABST RAGLAN BABY TEE」6,996円（税込）が登場。

さらに、WHITE・BLACKの2色展開でロゴパッチがアクセントになった「PABST PATCHED TANK TOP」6,996円（税込）や、WHITEカラーの「PABST HALTER NECK TOP」7,480円（税込）もラインアップされています。

サイズはFREEまたは1・2展開です。

ボトムスには、DARK BLUEカラーの「PABST PATCHED WIDE STRAIGHT」19,800円（税込）が登場。サイズは0・1・2の3サイズ展開です。

また、柄WHITEとNAVYの2色展開となる「PABST SHORTS」9,460円（税込）も揃い、夏らしいカジュアルスタイルを楽しめます。

小物まで揃う全10型ラインアップ

コーディネートのアクセントになる小物類も充実しています。

「PABST CAP」はWHITEとNAVYの2色展開で5,995円（税込）。デイリーに取り入れやすいシンプルなデザインが魅力です。

バッグ類は、LIGHT BLUEとBLACKの2色展開となる「PABST HAND BAG」10,450円（税込）、WHITEカラーの「PABST PVC TOTE BAG」11,000円（税込）が登場。

さらに、CLEARとBROWNの2色展開で遊び心を感じる「PABST BOTTLE POUCH」6,490円（税込）もラインアップされています。

どのアイテムもFREEサイズ展開となっており、ファッションのアクセントとして取り入れやすいのがポイントです。

発売に先駆けて、2026年7月3日（金）よりSHEL’TTER WEBSTOREで入荷リクエスト受付を開始。

2026年7月17日（金）からMOUSSY全店舗、THE SHEL’TTER TOKYO、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNにて販売されます。

アメリカンムード漂う限定コレクション

MOUSSYとPabst Blue Ribbonが生み出した今回のコラボレーションは、両ブランドの個性が詰まった特別なコレクションです。

ロゴやグラフィックを活かした存在感のあるデザインは、シンプルな夏コーデをぐっとおしゃれにアップデートしてくれそう。

数量限定ならではのスペシャル感も魅力なので、気になるアイテムはぜひ早めにチェックしてみてください♡