なか卯の新感覚デザートが登場！もっちり食感のミルク葛アイスで夏を満喫

暑い季節になると、食後や休憩時間にひんやりスイーツが恋しくなりますよね。そんな夏にぴったりの新感覚デザートが、なか卯から登場します。2026年7月8日（水）AM11:00より販売される「ミルク葛アイス」は、アイスの冷たさと葛ならではのもっちり食感を同時に楽しめる注目のスイーツ。果肉たっぷりのソースと濃厚なミルクアイスが織りなす新しいおいしさをチェックしてみましょう♪

ひんやりともっちりを両立した新食感

なか卯の「ミルク葛アイス」は、葛粉を加えたミルクアイスによって実現した、なめらかで弾力のある食感が特長です。

一般的なアイスとは異なり、口に入れた瞬間のひんやり感に加え、もっちりとした食感が楽しめるのが魅力。

ミルクのコクをしっかり感じながらも、後味は重すぎず、暑い季節でもさっぱりと味わえる仕上がりです。

食後のデザートにはもちろん、小腹が空いたときやリフレッシュしたい時にもぴったりな一品です。

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果肉たっぷりの2種類をラインアップ

今回登場するフレーバーは全2種類です。

「ミルク葛アイス（ごろっと苺）」は、甘酸っぱい苺の果肉がごろっと入った華やかな味わい。ミルクアイスのまろやかさと苺ソースの爽やかな酸味が絶妙にマッチします。

「ミルク葛アイス（ごろっとマンゴー）」は、南国気分を楽しめるトロピカルな味わい。果肉感たっぷりのマンゴーソースがミルクアイスのコクを引き立て、夏らしい贅沢なデザートに仕上がっています。

どちらもフルーティーなソースとミルクの優しい甘さが調和し、最後まで飽きずに楽しめるのが魅力です。

シーンに合わせて選べるサイズ展開

ミルク葛アイス（ごろっと苺）



価格：シングル 200円／ダブル 350円

ミルク葛アイス（ごろっとマンゴー）



価格：シングル 200円／ダブル 350円

「ミルク葛アイス」は、シングルとダブルの2サイズから選べます。

少しだけ楽しみたい時にはシングル、しっかり満喫したい時にはダブルがおすすめ。気分やシーンに合わせて選べるのもうれしいポイントです。

447店舗で販売予定となっており、気軽に立ち寄って楽しめるのも魅力。※価格は全て税込です。

※一部店舗は価格が異なります。※447店舗で販売予定です。（7月3日時点）

夏に味わいたい新感覚スイーツ

なか卯から登場する「ミルク葛アイス」は、ひんやり冷たいアイスと葛ならではのもっちり食感を同時に楽しめる新感覚デザートです。

ごろっと苺とごろっとマンゴーの2種類のフレーバーは、どちらも夏にぴったりの爽やかな味わい。

手頃な価格で楽しめるので、食後のデザートやちょっとしたご褒美タイムにもおすすめです。暑い季節のお出かけやお買い物の合間に、ぜひ味わってみてくださいね♡