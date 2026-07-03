ユニクロの定番Tシャツが一気におしゃれに！プロが教える垢抜けネックレスコーデ
アクセサリーブランドChooMia
https://choomia.com/
が運営するYouTubeチャンネル「大人のためのアクセサリー相談室 by ChooMia(チュミア)」が、
「【アクセ屋が教える！】UNIQLO Tシャツ×ネックレスで垢抜けるコツ5選」と題した動画を公開しました。
動画では、バイヤーのりえさんとスタッフのもちこさんが、ユニクロの定番Tシャツを用いた、ネックレスによる「垢抜け」テクニックをTシャツの色別に紹介しています。
動画の冒頭で、りえさんは今年のテーマである「垢抜け」について、「頑張りすぎてないのにおしゃれに見える状態」だと定義しました。
普通の印象になりやすい定番の「白T」には、「ドットパールレイヤードネックレスセット」のような遊び心のあるアイテムを重ね付けすることで、一気におしゃれになるとアドバイスしています。
重たく強そうに見えがちな「黒T」には、「メルティフェイスネックレス」などゴールドの艶で重たさを和らげることがポイントだといいます。
モチーフの面が大きいと重くなるため、表面がポコポコとして光を拡散させるデザインを選ぶのがおすすめだと語りました。
また、カジュアルな「ボーダーT」には、「淡水バロックパールマンテルネックレス」を取り入れて大人っぽく整えるのがコツだとしています。
さらに、ぼんやり見えやすい「スミクロT」には「デュアルリンクチェーンネックレス」でエッジを効かせたモード感を足して引き締めるテクニックを紹介。
ラフになりすぎたりミリタリー感が出やすい「カーキT」には、「1粒ジルコニアネックレス」などでキレイめ感や洗練感をプラスし、大人っぽくラフ感を見せる具体的なコーディネート術を披露しました。
同じユニクロのTシャツでも、色によって垢抜けるためのアプローチが全く異なることがよくわかる内容となっています。
手持ちのTシャツをワンランクアップさせるヒントとして、日々のコーディネートに取り入れてみてはいかがでしょうか。
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が運営するYouTubeチャンネル「大人のためのアクセサリー相談室 by ChooMia(チュミア)」が、
「【アクセ屋が教える！】UNIQLO Tシャツ×ネックレスで垢抜けるコツ5選」と題した動画を公開しました。
動画では、バイヤーのりえさんとスタッフのもちこさんが、ユニクロの定番Tシャツを用いた、ネックレスによる「垢抜け」テクニックをTシャツの色別に紹介しています。
動画の冒頭で、りえさんは今年のテーマである「垢抜け」について、「頑張りすぎてないのにおしゃれに見える状態」だと定義しました。
普通の印象になりやすい定番の「白T」には、「ドットパールレイヤードネックレスセット」のような遊び心のあるアイテムを重ね付けすることで、一気におしゃれになるとアドバイスしています。
重たく強そうに見えがちな「黒T」には、「メルティフェイスネックレス」などゴールドの艶で重たさを和らげることがポイントだといいます。
モチーフの面が大きいと重くなるため、表面がポコポコとして光を拡散させるデザインを選ぶのがおすすめだと語りました。
また、カジュアルな「ボーダーT」には、「淡水バロックパールマンテルネックレス」を取り入れて大人っぽく整えるのがコツだとしています。
さらに、ぼんやり見えやすい「スミクロT」には「デュアルリンクチェーンネックレス」でエッジを効かせたモード感を足して引き締めるテクニックを紹介。
ラフになりすぎたりミリタリー感が出やすい「カーキT」には、「1粒ジルコニアネックレス」などでキレイめ感や洗練感をプラスし、大人っぽくラフ感を見せる具体的なコーディネート術を披露しました。
同じユニクロのTシャツでも、色によって垢抜けるためのアプローチが全く異なることがよくわかる内容となっています。
手持ちのTシャツをワンランクアップさせるヒントとして、日々のコーディネートに取り入れてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
---------------------------- そんなChooMia（チュミア）のスタッフがお届けする、アクセサリーに関するさまざまな動画を是非お楽しみください♪
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