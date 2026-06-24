香ばしいうなぎと濃厚チーズが出会う 夏だけの贅沢体験！ 暑くなると食べたくなる、スタミナグルメの王道うな重が、まさかのシカゴピザと融合!? 名古屋駅から歩いて行ける『名古屋テラス名駅店』『ビストロバンビーナ名駅店』に「うな重チーズシカゴピザ」が夏季限定で登場！ 見た目のインパクトだけでなく、細部までうな重らしさにこだわった新感覚メニューをご紹介します！期間は8月31日(月)ま