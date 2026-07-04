食器棚の収納術も大公開！イッタラ・ティーマで揃えるべき「とにかく万能」な3サイズの実用性

「お腹に刺さらない」50代の旅行を格上げするユニクロの“神デニム”と着回し術

【ユニクロ・無印】「締め付け感ゼロなんです」50代の夏を快適にする神アイテムと真似したい涼感コーデ

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50代からの暮らしを心地よくをテーマに、ファッション、ダイエット、健康ごはん、北欧インテリア、猫との日常を発信しています。16kg減の食習慣や無理なく続く健康習慣、ユニクロや無印を使った大人カジュアル、ストウブで作るシンプルごはん、北欧食器など、毎日が少し楽になる暮らしのヒントを猫のララとともにお届けします。