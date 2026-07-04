「一生モノ」50代主婦が厳選！おばあちゃんになっても使いたい名品バッグ5選
YouTubeチャンネル「ねことシニアの暮らし」が「50代主婦が手放せないバッグ5選｜気づけばこればかり！」と題した動画を公開しました。動画では、50代の投稿者が「おばあちゃんになっても持てるか」という独自の基準で厳選した、軽くて使いやすい万能バッグを紹介しています。
投稿者は年齢を重ねるにつれ、バッグを選ぶ際に「そのまま老後の私がこのバッグを持って病院へ行けるかな」と想像するようになったといい、自然と軽くて持ちやすいアイテムを選ぶようになったと語ります。
最初に「愛用バッグNo.1」として紹介したのは、ルイ・ヴィトンの「スピーディ・バンドリエール25」。「ボストンタイプはとにかく万能でいちばん出番が多いバッグです」と絶賛し、モノグラム柄がカジュアルからきれいめな服装まで幅広く合う点を解説しました。500mlのペットボトルやハンディファンなど、夏の必須アイテムもすっぽり収まる収納力を評価しています。
続いて「一生モノのレザーバッグ」として、ルイ・ヴィトンの「ブロッサムPM」を紹介。金具一つで形を変えられる機能性に触れ、「トートバッグのように持ったり、荷物が少ないときはこのように小さく持てます」と魅力を熱弁しました。さらに、雨の日に活躍するアイテムとして、ステラ・マッカートニーの「クロスボディ トートバッグ」をピックアップ。ヴィーガン素材のため水に強く、「荷物が多い日や雨の日はついこればかり使ってしまいます」と語っています。
ほかにも、荷物が少ない日に重宝するセリーヌの「ミニ バーティカル カバ」や、旅行用のマリメッコのリュック「バディ」など、シーンに合わせた使い分けやコーディネートを披露しました。
「おばあちゃんになるまで使い倒したい」と思えるお気に入りの名品たち。見た目の良さだけでなく、年齢に寄り添う実用性や軽さを重視した視点は、これからのバッグ選びの参考になりそうです。
投稿者は年齢を重ねるにつれ、バッグを選ぶ際に「そのまま老後の私がこのバッグを持って病院へ行けるかな」と想像するようになったといい、自然と軽くて持ちやすいアイテムを選ぶようになったと語ります。
最初に「愛用バッグNo.1」として紹介したのは、ルイ・ヴィトンの「スピーディ・バンドリエール25」。「ボストンタイプはとにかく万能でいちばん出番が多いバッグです」と絶賛し、モノグラム柄がカジュアルからきれいめな服装まで幅広く合う点を解説しました。500mlのペットボトルやハンディファンなど、夏の必須アイテムもすっぽり収まる収納力を評価しています。
続いて「一生モノのレザーバッグ」として、ルイ・ヴィトンの「ブロッサムPM」を紹介。金具一つで形を変えられる機能性に触れ、「トートバッグのように持ったり、荷物が少ないときはこのように小さく持てます」と魅力を熱弁しました。さらに、雨の日に活躍するアイテムとして、ステラ・マッカートニーの「クロスボディ トートバッグ」をピックアップ。ヴィーガン素材のため水に強く、「荷物が多い日や雨の日はついこればかり使ってしまいます」と語っています。
ほかにも、荷物が少ない日に重宝するセリーヌの「ミニ バーティカル カバ」や、旅行用のマリメッコのリュック「バディ」など、シーンに合わせた使い分けやコーディネートを披露しました。
「おばあちゃんになるまで使い倒したい」と思えるお気に入りの名品たち。見た目の良さだけでなく、年齢に寄り添う実用性や軽さを重視した視点は、これからのバッグ選びの参考になりそうです。
YouTubeの動画内容
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50代からの暮らしを心地よくをテーマに、ファッション、ダイエット、健康ごはん、北欧インテリア、猫との日常を発信しています。16kg減の食習慣や無理なく続く健康習慣、ユニクロや無印を使った大人カジュアル、ストウブで作るシンプルごはん、北欧食器など、毎日が少し楽になる暮らしのヒントを猫のララとともにお届けします。