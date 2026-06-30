香ばしいうなぎと濃厚チーズが出会う

夏だけの贅沢体験！

暑くなると食べたくなる、スタミナグルメの王道うな重が、まさかのシカゴピザと融合!?

名古屋駅から歩いて行ける『名古屋テラス名駅店』『ビストロバンビーナ名駅店』に「うな重チーズシカゴピザ」が夏季限定で登場！

見た目のインパクトだけでなく、細部までうな重らしさにこだわった新感覚メニューをご紹介します！期間は8月31日(月)まで。

うな重を本気でピザにした

驚きのひと皿を！

シカゴピザといえば、たっぷりのチーズを包み込んだボリューム感が特長です。

「うな重チーズシカゴピザ」はそのシカゴピザをベースにうな重の要素を組み合わせています。

まず目を引くのが四角いフォルムで、細部までうな重らしさを表現するために、スクエア型に仕上げているそうです。

生地の中には、とろける濃厚チーズと鰻のタレをまとったタレご飯をたっぷり閉じ込めています。

さらに表面には香ばしく焼き上げたうなぎを贅沢にトッピング。

うなぎの旨みにチーズのコク、タレご飯の甘辛い風味が重なり合い、これまでにない味わいに。

大葉の爽やかな香りがアクセントとなり、濃厚ながらも最後まで飽きずに食べ進められるのも魅力です。

卵黄で味変！

さらに濃厚なご褒美グルメへ

食べ進める途中でぜひ試したいのが卵黄との組み合わせです。

卵黄を絡めることでまろやかなコクが加わり、よりリッチ＆贅沢な味わいに変化します。

うな重の満足感とシカゴピザの背徳感。その両方を楽しめるよう設計されたひと皿は、まさに夏のご褒美メニューです。

SNS映えする大迫力なビジュアルも見逃せません。今しか味わえない、うな重×シカゴピザの禁断融合をぜひ！

サイズは一尾と半身の2種類から選べます。

●一尾4,378円 ●半身3,278円

販売期間は8月31日(月)までですが、予定数量に達した場合など、予告なく終了する場合があります。気になる人は早めの来店がお勧めです。

うな重×シカゴピザ以外にも

チーズ好き必食メニューが満載

「うな重チーズシカゴピザ」以外にも『名古屋テラス名駅店』『ビストロバンビーナ名駅店』には、チーズを主役にした人気メニューを展開しています。

溶岩のようにチーズが流れ出す「溶岩チーズハンバーグミートパスタ」からカットした瞬間のチーズが圧巻な「シカゴピザ」、あふれんばかりに盛り付けられた濃厚スープに、モッチモチのパスタが絡み合い、ひと口食べれば夢中になる「溺れるスープスパ」まで、

思わず動画や写真を撮りたくなる、ワクワクするメニューが盛りだくさん！

名駅エリアで女子会やディナーを楽しみたい日にぴったりです。

溶岩チーズハンバーグミートパスタ3,168円

シカゴピザ2,508円～

店舗情報

・名古屋テラス 名駅店

・ビストロバンビーナ 名駅店

【住所】

名古屋市中村区名駅4-14-10

柳橋Food Market 5F

16:30～23:30

【TEL】

052-433-1457

【営業時間】

16:30～23:30

【定休日】

無休