うな重とシカゴピザを融合した究極の背徳感！夏限定の新感覚スタミナメニューが名駅に
香ばしいうなぎと濃厚チーズが出会う
夏だけの贅沢体験！
暑くなると食べたくなる、スタミナグルメの王道うな重が、まさかのシカゴピザと融合!?
名古屋駅から歩いて行ける『名古屋テラス名駅店』『ビストロバンビーナ名駅店』に「うな重チーズシカゴピザ」が夏季限定で登場！
見た目のインパクトだけでなく、細部までうな重らしさにこだわった新感覚メニューをご紹介します！期間は8月31日(月)まで。
うな重を本気でピザにした
驚きのひと皿を！
シカゴピザといえば、たっぷりのチーズを包み込んだボリューム感が特長です。
「うな重チーズシカゴピザ」はそのシカゴピザをベースにうな重の要素を組み合わせています。
まず目を引くのが四角いフォルムで、細部までうな重らしさを表現するために、スクエア型に仕上げているそうです。
生地の中には、とろける濃厚チーズと鰻のタレをまとったタレご飯をたっぷり閉じ込めています。
さらに表面には香ばしく焼き上げたうなぎを贅沢にトッピング。
うなぎの旨みにチーズのコク、タレご飯の甘辛い風味が重なり合い、これまでにない味わいに。
大葉の爽やかな香りがアクセントとなり、濃厚ながらも最後まで飽きずに食べ進められるのも魅力です。
卵黄で味変！
さらに濃厚なご褒美グルメへ
食べ進める途中でぜひ試したいのが卵黄との組み合わせです。
卵黄を絡めることでまろやかなコクが加わり、よりリッチ＆贅沢な味わいに変化します。
うな重の満足感とシカゴピザの背徳感。その両方を楽しめるよう設計されたひと皿は、まさに夏のご褒美メニューです。
SNS映えする大迫力なビジュアルも見逃せません。今しか味わえない、うな重×シカゴピザの禁断融合をぜひ！
サイズは一尾と半身の2種類から選べます。
●一尾4,378円 ●半身3,278円
販売期間は8月31日(月)までですが、予定数量に達した場合など、予告なく終了する場合があります。気になる人は早めの来店がお勧めです。
うな重×シカゴピザ以外にも
チーズ好き必食メニューが満載
「うな重チーズシカゴピザ」以外にも『名古屋テラス名駅店』『ビストロバンビーナ名駅店』には、チーズを主役にした人気メニューを展開しています。
溶岩のようにチーズが流れ出す「溶岩チーズハンバーグミートパスタ」からカットした瞬間のチーズが圧巻な「シカゴピザ」、あふれんばかりに盛り付けられた濃厚スープに、モッチモチのパスタが絡み合い、ひと口食べれば夢中になる「溺れるスープスパ」まで、
思わず動画や写真を撮りたくなる、ワクワクするメニューが盛りだくさん！
名駅エリアで女子会やディナーを楽しみたい日にぴったりです。
溶岩チーズハンバーグミートパスタ3,168円
シカゴピザ2,508円～
店舗情報
・名古屋テラス 名駅店
・ビストロバンビーナ 名駅店
【住所】
名古屋市中村区名駅4-14-10
柳橋Food Market 5F
16:30～23:30
【TEL】
052-433-1457
【営業時間】
16:30～23:30
【定休日】
無休