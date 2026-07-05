時間無制限！日本酒20種類や生ビールなどが990円で飲み放題に。「日本酒原価酒蔵」で7月31日まで実施中。

ビリオンフーズが運営する「日本酒原価酒蔵」と「個室居酒屋 天日 本厚木店」は、2026年7月1日から31日まで、「時間無制限30種飲み放題」が特別価格で楽しめるキャンペーンを実施中です。

プラス550円で人気銘柄も堪能できる

期間中、「時間無制限飲み放題」を990円〜の特別価格でお得に楽しめます。

対象ドリンクは、生ビール・ハイボール・サワーに加え、特定名称酒を中心に日本酒20種類もラインアップ。1人から利用でき、日ごろあまり日本酒になじみがないという人でも気軽に日本酒を味わえます。

さらに、プラス550円のプレミアム飲み放題では、「鍋島」「寫樂」「作」「仙禽」「黒龍」などの人気銘柄も堪能できます。

料金および実施店舗

【日曜日〜木曜日（祝前日を除く）】

全店990円



【金曜日】

1540円（上野御徒町店、池袋本店、池袋西口店、神保町店、町田店、川崎店、大宮店、谷町4丁目店、大阪本町店、天満店）



【土曜日】

1540円（個室居酒屋 天日 本厚木店）



【土曜日、祝前日（7月19日）】

1540円（上野御徒町店、池袋本店、池袋西口店、神保町店、町田店、川崎店、大宮店、谷町4丁目店、大阪本町店、天満店、新橋2号店、神田店、横浜本店）

各店舗1日30人までの限定開催です。

アプリで配布される「時間無制限飲み放題のクーポン」を来店時に提示した人が対象。当日来店時にアプリをダウンロードした人も有効です。

お通し代として別途540円と1人2品以上の料理を注文する必要があります。その他クーポンやサービスとの併用はできません。

ウェブや電話による事前の予約がおすすめとのことです。予約がない場合は利用時間の制限や断られる場合があります。横浜本店は全日完全予約制、大阪本町店は日曜定休です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部