意外と知らない「寝不足は太る」の罠…10kg減量のランナーが教えるダイエット成功の鍵は“ホルモン”
シンガー×ランナーのSUIが、YouTubeチャンネル「うたラン/ UtaRun SUI」で「代謝UP！成長ホルモンなどホルモンを見方に！痩せる」と題した動画を公開した。14歳から約15年間にわたりダイエットに悩み、60kgから約10kgの減量に成功したSUIが、自身の経験をもとに「ホルモンを味方につける」ダイエットメソッドを解説した。
SUIは、ダイエットを成功させるためには「ホルモンを味方につけること」が不可欠であると断言する。まず重要視するのが「睡眠」だ。体の中には食欲を増進させる「グレリン」と、食欲を安定させる「レプチン」というホルモンが存在する。SUIは「寝不足だとこのグレリンがたくさん出てしまう」と指摘し、睡眠時間が不足すると過食に走りやすくなるメカニズムを解説した。
さらに、質の高い睡眠は「成長ホルモン」の分泌を促す。成長ホルモンには代謝を上昇させ、脂肪燃焼を加速させる働きがあるという。このホルモンは筋トレを行った後だと、安静時の「100倍から300倍も分泌される」とし、運動に対するモチベーションが上がらない時こそ、少しでも体を動かすことでやる気を引き出せると語った。また、定期的な運動を続けることで、筋肉を分解しやる気を奪うストレスホルモン「コルチゾール」の分泌量が減少し、ストレス耐性が高まる効果もあるという。
食事面においては、「炭水化物カットは過食への道だった」と過去の失敗を振り返る。極端な糖質制限は過食を招きやすく、現在はお米をしっかりと食べることで過食衝動が完全になくなったという。炭水化物は、幸せホルモンと呼ばれる「トリプトファン」を脳に取り込む助けとなる重要な栄養素であると説明した。
動画の終盤でSUIは、ランニングなどのリズミカルな運動や太陽の光を浴びることで、自己肯定感を高める「セロトニン」が分泌されると紹介。「その時の自分を嫌いになることが一番悲しい」と語り、笑顔で楽しく生活し、自分自身を好きになることこそがダイエット成功の近道であると結論付けた。
SUIは、ダイエットを成功させるためには「ホルモンを味方につけること」が不可欠であると断言する。まず重要視するのが「睡眠」だ。体の中には食欲を増進させる「グレリン」と、食欲を安定させる「レプチン」というホルモンが存在する。SUIは「寝不足だとこのグレリンがたくさん出てしまう」と指摘し、睡眠時間が不足すると過食に走りやすくなるメカニズムを解説した。
さらに、質の高い睡眠は「成長ホルモン」の分泌を促す。成長ホルモンには代謝を上昇させ、脂肪燃焼を加速させる働きがあるという。このホルモンは筋トレを行った後だと、安静時の「100倍から300倍も分泌される」とし、運動に対するモチベーションが上がらない時こそ、少しでも体を動かすことでやる気を引き出せると語った。また、定期的な運動を続けることで、筋肉を分解しやる気を奪うストレスホルモン「コルチゾール」の分泌量が減少し、ストレス耐性が高まる効果もあるという。
食事面においては、「炭水化物カットは過食への道だった」と過去の失敗を振り返る。極端な糖質制限は過食を招きやすく、現在はお米をしっかりと食べることで過食衝動が完全になくなったという。炭水化物は、幸せホルモンと呼ばれる「トリプトファン」を脳に取り込む助けとなる重要な栄養素であると説明した。
動画の終盤でSUIは、ランニングなどのリズミカルな運動や太陽の光を浴びることで、自己肯定感を高める「セロトニン」が分泌されると紹介。「その時の自分を嫌いになることが一番悲しい」と語り、笑顔で楽しく生活し、自分自身を好きになることこそがダイエット成功の近道であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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