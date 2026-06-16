いま、トレンドセッターが集まる原宿や表参道の街を歩くと、スマホと一緒にカメラやチェキを持ち歩く人を見かける。キレイに写りすぎるデジタル全盛の時代だからこそ、レトロな質感を日常にプラスするのが「エモい」と受けている。【写真】カラーバリエーションも豊富 「でもアナログカメラは重いなぁ」という悩みに応える小さいポラロイドカメラが2026年6月に登場！屋内・屋外、フラッシュの有無によって変わる表情が魅力だ。実際