子育てって、正解がないと思うのでむずかしい。私には子どもはいませんが、子どもを持つ友人からはこんな悩みを聞くことがあります。「叱りたくないのに、つい声を荒げてしまう」「宿題をやりたがらないとき、どんな言葉をかけたらいいんだろう」「ほかの子はできるのに、と比べてしまうことがある」───。子どものためを思ってかけている言葉でも「逆効果」である可能性があります。もしもいまドキッとしたのなら『子どもを伸ば