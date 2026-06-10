の最後の日くらい、気持ちよく見たかった」5月31日、日曜日の夕方から生配信もされた人気アイドルグループ「」のラストライブをめぐり、SNS上で夫婦間のトラブルを訴える投稿が相次いでいます。こうしたトラブルから、「離婚」に発展するのではと指摘する声もありました。ラストライブの裏側で、ファンの女性たちに何が起きたのでしょうか。●ライブ配信を夫に切られた女性ある女性は、数カ月前から「テレビで見るからね」