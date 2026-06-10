息子が提案してきた我が家専用の貯蓄型保険。満額の5千円になると…!?【漫画】本エピソードを読む／小5の長男が考案した保険の全貌が天才すぎる！7歳差の兄弟を育てながら、日々の出来事をInstagramで発信しているヨカ(@yoka9003)さん。今回紹介するのは、春休みのある日、長男くんから突然持ち掛けられた“保険の勧誘”を描いたエピソードだ。小学生とは思えない発想としっかりした仕組みに、多くの読者が驚かされた。■突然保険