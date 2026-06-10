「ママ、保険に入らない？」小5長男が″家族保険″を勧誘!?積立・満期・オプションまで完璧→ママ即契約！【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む／小5の長男が考案した保険の全貌が天才すぎる！
7歳差の兄弟を育てながら、日々の出来事をInstagramで発信しているヨカ(@yoka9003)さん。今回紹介するのは、春休みのある日、長男くんから突然持ち掛けられた“保険の勧誘”を描いたエピソードだ。小学生とは思えない発想としっかりした仕組みに、多くの読者が驚かされた。
■突然保険の勧誘が始まった!?
「ママさんや、保険に入らないかい？」。春休みの昼下がり、長男くんは突然ヨカさんにそう切り出した。思わず「はあ？ナニソレ？」と聞き返すと、「それは今から説明します」と自信満々にプレゼンを開始。勧誘員顔負けの説明に、ヨカさんも引き込まれていったという。
■手厚すぎる保障内容
長男くんが考案したのは、家族限定の積立型保険だった。1日10円から500円まで預け入れができ、上限は5000円。さらに「家事(料理)」や「庭の草抜き」などのオプションも用意されていた。「いざっ！ってときに使うのが保険でしょ？ママが病気で動けないときにこのオプション使ってよ」という説明に、ヨカさんも思わず「おおっ！手厚い保障！」と感心したそうだ。
■読者もアイデアを絶賛！
漫画を読んだ人からは「賢さに脱帽です！」「小5でこんな仕組みを考えるなんて!!」「素晴らしい保険商品ですね」など称賛の声が続出。「自分もちゃんと労働をしようとしてるのがえらい！」「お金も親子の愛情も貯まるわね〜」といったコメントも寄せられ、大きな反響を呼んだ。
■満期でかなえた家族の目標
この保険は長男くんが小学校5年生の春休みに思いついたものだという。保険の仕組みをどこで学んだのかについて、ヨカさんは「私や夫が教えたことはないので、友達か先生が保険について教えてくれたのかなと思ってます」と話す。また、積立金は無事に満額まで貯まり、「私がしっかり預け入れしたので(笑)!!」と振り返った。当初はローストビーフ丼を目標にしていたものの、最終的には子どもたちの希望で回転寿司を楽しんだそうだ。
さらにヨカさんは、「長男くんは普段からお手伝いをやってくれるので、食事のときの配膳や洗濯物干しとかの普段のお手伝いはオプションに含まれないのです。いつも助かってます」と明かす。親を思う気持ちと発想力が詰まった“家族保険”は、多くの読者をほっこりした気持ちにさせた。
■取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
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