レディースファッションブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、世界で一番有名なペンギン「ピングー」とのコラボレーションアイテムが登場。2026年6月10日(水)より、SNIDELオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリ、そして全国の店舗にて販売される。【画像】SNIDEL×ピングーのコラボアイテムを見るSNIDEL×ピングーの限定コラボコレクションが2026年6月10日(水)に販売開始ピングーは、19