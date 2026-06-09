店の名は【漫画】本編を読むイライラした態度で買い物をするお客さんを描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「店の名は」をお届けしたい。■接客の記憶として今も残る印象的なひとコマ店の名は1店の名は2店の名は3本作｢店の名は｣は、レジで接客をしていた狸谷さんが実体験をもとに描いたエピソードで、レジにやってきたお客さんがペーパータオル1つを無言で台の上に投げ