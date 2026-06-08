日々最新の食べ放題の情報をお届けしているウレぴあ総研「うまいめし」編集部。【全ての写真】どこに行く？「今週の食べ放題メニュー」各店舗の画像まとめ今週特に注目の食べ放題店を3店ピックアップしてご紹介します！生本マグロほか、絶品のお刺身が食べ放題！「漁港⾷堂 三方（さんぽう）多摩センター店」が、2026年5⽉25日（月）に多摩センター駅おちあい横丁内にオープンしました。話題の“刺身食べ放題チェーン