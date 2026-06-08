【女子旅プレス＝2026/06/08】“ちいかわのパン屋”「ちいかわベーカリー」が大阪・梅田に進出。「ちいかわベーカリー OSAKA」として2026年6月26日（金）にグランドオープンする。【写真】「ちいかわベーカリー OSAKA」提供メニュー◆「ちいかわベーカリー OSAKA」常設オープン「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクターたちをモチーフにした、可愛らしい各種パンが揃うベー