「ちいかわベーカリー OSAKA」大阪・梅田に6月26日誕生 限定たこせんバーガーは必食！
【女子旅プレス＝2026/06/08】“ちいかわのパン屋”「ちいかわベーカリー」が大阪・梅田に進出。「ちいかわベーカリー OSAKA」として2026年6月26日（金）にグランドオープンする。
【写真】「ちいかわベーカリー OSAKA」提供メニュー
「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクターたちをモチーフにした、可愛らしい各種パンが揃うベーカリー。2024年10月、東京、原宿・表参道に1店舗目をオープンし、連日盛況となっている。大阪初出店の場所は大阪駅直結の商業施設「KITTE大阪」の3階。店舗内では、ちいかわたちが来場者を出迎える。
「ちいかわベーカリー」で提供されるパンは、2026年にフランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した澤田淳一氏が指導。ちいかわやハチワレ、うさぎの顔をモチーフにした人気のフェイス型のパンや食パンはもちろん、さすまたスティックパイ、討伐棒チーズパン、報酬袋焼きなど、見て楽しく食べて美味しいメニューがずらりと並ぶ。また、大阪出店を記念した限定メニューの「ちいかわたこせんバーガー」はここでしか味わえない一品だ。
税込2,200円以上の購入で「大阪限定ショッパータグ」、テイクアウトドリンクの注文1杯につき「大阪限定オリジナルコースター（全3種）」が1枚もらえる嬉しい特典も用意されている。さらに、事前予約不要の「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定で同時オープンする。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：大阪府大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪 KITTE 大阪 3F
営業時間：11:00〜20:00
年間休日：不定休
延べ面積（総面積）：46坪（152平米）
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【写真】「ちいかわベーカリー OSAKA」提供メニュー
◆「ちいかわベーカリー OSAKA」常設オープン
「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクターたちをモチーフにした、可愛らしい各種パンが揃うベーカリー。2024年10月、東京、原宿・表参道に1店舗目をオープンし、連日盛況となっている。大阪初出店の場所は大阪駅直結の商業施設「KITTE大阪」の3階。店舗内では、ちいかわたちが来場者を出迎える。
◆パン職人日本代表が指導するキュートなパン
「ちいかわベーカリー」で提供されるパンは、2026年にフランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した澤田淳一氏が指導。ちいかわやハチワレ、うさぎの顔をモチーフにした人気のフェイス型のパンや食パンはもちろん、さすまたスティックパイ、討伐棒チーズパン、報酬袋焼きなど、見て楽しく食べて美味しいメニューがずらりと並ぶ。また、大阪出店を記念した限定メニューの「ちいかわたこせんバーガー」はここでしか味わえない一品だ。
◆期間限定ポップアップショップも
税込2,200円以上の購入で「大阪限定ショッパータグ」、テイクアウトドリンクの注文1杯につき「大阪限定オリジナルコースター（全3種）」が1枚もらえる嬉しい特典も用意されている。さらに、事前予約不要の「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定で同時オープンする。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「ちいかわベーカリー OSAKA」
住所：大阪府大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪 KITTE 大阪 3F
営業時間：11:00〜20:00
年間休日：不定休
延べ面積（総面積）：46坪（152平米）
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