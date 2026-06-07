危ない夫の心臓1-1【漫画】「危ない夫の心臓」→本編をイッキ読み心臓に病気を抱えた夫のことを描いた漫画「危ない夫の心臓」。かわいい画風でわかりやすく当時の心境や病状を伝えていて、励ましやねぎらいのほか、同じく心臓病を患った人からの共感の声が寄せられている。Instagramとブログで作品をアップしている、作者のやよいかめさん(@yayoi_kame)に話を聞いた。※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介し