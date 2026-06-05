谷口一門は6月1日、「焼鳥 谷口 天神橋」を大阪市北区・天神橋筋六丁目駅付近にてオープンしました。■高坂鶏1羽分を2人で食べ切るコースを提供同店は、兵庫県・武庫之荘にて店舗を構える、The Tabelog Award BRONZEを4年受賞した焼き鳥専門店。天神橋店では、最高級ブランド鶏である高坂鶏を2名でまるごと1羽分を、部位ごとに串に仕立てて提供するコースを用意しました。各部位に合わせた焼き加減のほか、塩加減にもこだわってい