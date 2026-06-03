2024年6月に国立公園に指定された『日高山脈襟裳十勝国立公園』に位置し、豊かな自然を満喫できる北海道えりも町の『百人浜オートキャンプ場』。週末や連休には多くのキャンパーで賑わう人気の施設ですが、到着時の受付待ちに時間を取られてしまった経験がある方も多いのではないでしょうか？ そんな煩わしさを解消し、よりスマートで快適なキャンプ体験を提供するための画期的な実証実験がスタートしま