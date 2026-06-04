左シャドー伊東純也のW杯直前試合総括「左だから難しかったというより…」対強豪で「もっと自分の良さが出る」
W杯前最後の壮行試合となったアイスランド戦(◯1-0)で攻めあぐねる時間が続いた日本代表だったが、課題の整理は着実にできているようだ。事前キャンプ地モンテレイでの練習終了後、MF伊東純也(ゲンク)が報道陣の取材に応じ、攻撃パターンの使い分けに言及した。
日本代表は5月31日に行われたアイスランド戦で序盤からボールを握ったが、5-4-1で守る相手ブロックを崩せず、0-0のまま前半終了。後半は相手にボールを握られる割合が増えたものの、疲労の見える相手を攻め立てた結果、終盤にDF菅原由勢のクロスからFW小川航基がゴールを決め、1-0でなんとか勝ち切った。
この試合の伊東は普段の右サイドではなく、負傷離脱中の南野拓実と三笘薫が担ってきた左シャドーで先発し、ハーフタイムまでの45分間プレー。相手に固く守られた中、左ウイングバックのMF中村敬斗や右シャドーのMF久保建英と連係し、何度かゴールに迫る場面こそ作ったが、結果につながる活躍はできなかった。
それでも伊東はアイスランド戦のプレーについて「たぶん右のシャドーに入っていても大して変わらなかったと思う。あれが左だから難しかったというよりは、試合展開的に難しかったという感じだったと思う」と冷静に分析。自身の左サイドでの役割よりも、引いた相手を崩すための方法論に焦点を当てた。
アイスランド戦では3月のイギリス遠征と同様、反対サイドに加勢する場面も作った伊東。右の久保が左に加わる形でも決定機が生まれていた中、「シャドーで入る時は名波さん(名波浩コーチ)さんがよく左からレーンをまたいで行けという指示があるので、何回かトライして数的優位を作って、コンビネーションで崩すのは何回かできていたと思う」と前向きに振り返った。
さらに「(得点シーンで)由勢がクロスを上げたみたいに、ああいうシンプルなクロスも大事かなと思う」と伊東。「コンビネーションで言えば前半の最初に人数をかけてワンタッチ、ツータッチで崩せていたけど、結局点が入ったのは由勢のクロスから。相手が10人だったのもあるけど、そういう隙をつけたのが良かったと思う」と自らも武器とするクロス攻撃に活路を見出していた。
加えて伊東は自身がベンチで見ていた後半について「相手が後ろで回している時、怖さはなかったけど自分たちが取りに行けない時間が長くて難しかった」と分析。同様の展開に備えて「ああいうところでもプレスをハメていけるようにというのはやっていくと思うし、コンディションの部分でもまだまだ上げていける」と展望を述べた。
また、そもそもW杯本大会でどれだけ「引いた相手を崩せるか」という状況に直面するかは未知数だ。伊東は「あまりカウンターの場面が少なかったけど、そういう場面があったらもっと自分の良さが出てくる。相手が強くなった時のほうがシャドーで出た時は自分の強みが出てくるかなと思う」と強敵相手の戦い方にも自信を口にしていた。
(取材・文 竹内達也)
日本代表は5月31日に行われたアイスランド戦で序盤からボールを握ったが、5-4-1で守る相手ブロックを崩せず、0-0のまま前半終了。後半は相手にボールを握られる割合が増えたものの、疲労の見える相手を攻め立てた結果、終盤にDF菅原由勢のクロスからFW小川航基がゴールを決め、1-0でなんとか勝ち切った。
それでも伊東はアイスランド戦のプレーについて「たぶん右のシャドーに入っていても大して変わらなかったと思う。あれが左だから難しかったというよりは、試合展開的に難しかったという感じだったと思う」と冷静に分析。自身の左サイドでの役割よりも、引いた相手を崩すための方法論に焦点を当てた。
アイスランド戦では3月のイギリス遠征と同様、反対サイドに加勢する場面も作った伊東。右の久保が左に加わる形でも決定機が生まれていた中、「シャドーで入る時は名波さん(名波浩コーチ)さんがよく左からレーンをまたいで行けという指示があるので、何回かトライして数的優位を作って、コンビネーションで崩すのは何回かできていたと思う」と前向きに振り返った。
さらに「(得点シーンで)由勢がクロスを上げたみたいに、ああいうシンプルなクロスも大事かなと思う」と伊東。「コンビネーションで言えば前半の最初に人数をかけてワンタッチ、ツータッチで崩せていたけど、結局点が入ったのは由勢のクロスから。相手が10人だったのもあるけど、そういう隙をつけたのが良かったと思う」と自らも武器とするクロス攻撃に活路を見出していた。
加えて伊東は自身がベンチで見ていた後半について「相手が後ろで回している時、怖さはなかったけど自分たちが取りに行けない時間が長くて難しかった」と分析。同様の展開に備えて「ああいうところでもプレスをハメていけるようにというのはやっていくと思うし、コンディションの部分でもまだまだ上げていける」と展望を述べた。
また、そもそもW杯本大会でどれだけ「引いた相手を崩せるか」という状況に直面するかは未知数だ。伊東は「あまりカウンターの場面が少なかったけど、そういう場面があったらもっと自分の良さが出てくる。相手が強くなった時のほうがシャドーで出た時は自分の強みが出てくるかなと思う」と強敵相手の戦い方にも自信を口にしていた。
(取材・文 竹内達也)