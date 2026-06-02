プロ野球・横浜DeNAベイスターズは2026年6月2日、「横浜開港記念日」を記念し、横浜市民を東北楽天ゴールデンイーグルス戦に無料招待しています（応募受付は5月17日に終了）。これに合わせて、会場の横浜スタジアムでは当日限りのお得なキャンペーンを実施しています。初めての人も何度も来場している人も楽しめる！ 観戦グッズが豊富に揃ったショップ「BAYSTORE HOME」では、Yデッキ開門後より2種類のお得なグッズセットを販売。