新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月20日（土）夜９時より無料放送開始する世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く「ABEMA」新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』のスタジオMCに、指原莉乃、満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリが決定したことを発表。また、放送に先駆けて、６月６日(土)夜９時からは、セレブ女子４人