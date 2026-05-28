CELEB SECRET…MCは指原莉乃、満島真之介、河野純喜、松井ケムリ
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月20日（土）夜９時より無料放送開始する世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く「ABEMA」新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』のスタジオMCに、指原莉乃、満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリが決定したことを発表。また、放送に先駆けて、６月６日(土)夜９時からは、セレブ女子４人の魅力をさらに深掘りする事前番組を放送予定。さらには、初回収録後に実施したスタジオMC４人を対象にした取材レポートを公開した。
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。本番組では、貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた９か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の４名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を壮大なスケールで追いかける。
さらに、主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。
そして、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO１の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの４人が決定。なお、河野は本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
初回収録後の取材では、「この人は正真正銘のセレブだな」と感じた方について、河野はJO1のメンバーの佐藤景瑚を挙げ、「コロナ禍でみんなでオンライン会議する時があったんですけど。当時みんな実家に帰ってたんですけど、景瑚の画面の背景に映っていた実家がらせん階段で。景瑚は名古屋出身なんですけど、ライブとかで名古屋に行ったら毎回景瑚のご家族が焼き肉をご馳走してくださって。すごく立派なシャトーブリアンをご馳走してくださいました」と告白。
一方、松井ケムリはMY FIRST STORYのHiro。「同い年で、結構昔から仲良くさせてもらっている。僕もHiroも実家が松濤で地元一緒って感じなんですけど、お兄さんのONE OK ROCKのTakaさんが自転車に乗り始めたまだ子どものころに、Hiroはまだ自転車乗れなくて歩いてたら追いつけないからタクシー乗って追いかけてたっていうエピソード聞いて本物だなって思いました（笑）」と暴露。また、指原は師匠でもある秋元康、満島は木村拓哉の名を挙げた。
そして、『CELEB SECRET』に登場する４人のセレブの中で気になる人物について、松井ケムリはMONAKO。「ちょっと想像してたセレブとはまたちょっと種類が違うというか。もちろん今もセレブなんですけど、その中でさらにもがきながら上を目指していて。本当にいわゆる皆さんが想像してるセレブとは違う。なんかある意味“セレブの下積み”みたいな。あんまり見たことない映像で、ちょっと面白かったし本当に直接会ってみたいなと思うぐらい人柄とかも素敵で気になりましたね」、一方で河野はURESHINO。「もう十分成功されてらっしゃるんですけど、そんな中での葛藤とか、家族に関する悩みが１番ちょっと複雑そうで。それが今後どういう風になっていくんだろうというのを気になります」とのこと。
指原はサチ。「やっぱりなんか華やかな生活の中でもすごく伝わってきた品と、ご夫婦の関係性も素敵だったしすごく惹かれましたね。もう今まで見たことない表情とかもありましたし、今後の展開もすごく楽しみです」、満島は LARAをチョイス。「セレブの教科書があれば １番最初に出てくるべき、まさにセレブというような方でした。裕福な家庭に生まれたことだけがセレブというわけじゃなく、本人がさまざまな努力や挑戦を積み重ねて今の LARAさんがあるんだなと感激しましたね。番組が進むにつれて、LARA さんがどういう風に語ってくれるのか、とても楽しみです」と語る。
最後に、番組の見どころについて指原は、「不思議と活力がもらえるような。なんか自分も何かにチャレンジしたいし、常に努力をし続けていたいなと思わせてくれるような番組でした。もちろん個人の魅力的な性格もそうなんですけど、私としてはやっぱりファッションだったりとか、すごいブランドのバッグやジュエリーも実は登場しているので、そういうのが好きな方にぜひ見ていただきたいですね」、満島は「ABEMA10 周年にふさわしい新しい世界観の番組で、老若男女誰しもが楽しめる内容になっていると思います。セレブの世界を少し覗き見るだけでも『同じ人間なんだな』とか、『あ 、ここにはここの世界のルールとか学び方、生き方があるんだな』っていうものを感じられると思います。これからどうやって自分の人生を生きていこうかなと模索している方たちが新たな世界を知るきっかけになるんじゃないかなと思います」。河野は「最初は、セレブの方々は自分とはかけ離れた存在なのかなて思ってたんですけど、この番組を観て『同じ人間なんだな』と本当に親しみがわきました。これからどんなストーリーが展開していくのか、すごく楽しみです」、松井ケムリは「やっぱり皆さんセレブに対してどういった印象あるかわかんないんですけど、必ずしもいい印象だけじゃないと思うんですけど。セレブにはセレブの悩みがあるってのもそうですし、セレブもみんなと同じ“人間”だとわかっていただけたら嬉しいなと思います」と話していた。
（C）AbemaTV, Inc.
さらに、主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。
そして、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO１の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの４人が決定。なお、河野は本番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
初回収録後の取材では、「この人は正真正銘のセレブだな」と感じた方について、河野はJO1のメンバーの佐藤景瑚を挙げ、「コロナ禍でみんなでオンライン会議する時があったんですけど。当時みんな実家に帰ってたんですけど、景瑚の画面の背景に映っていた実家がらせん階段で。景瑚は名古屋出身なんですけど、ライブとかで名古屋に行ったら毎回景瑚のご家族が焼き肉をご馳走してくださって。すごく立派なシャトーブリアンをご馳走してくださいました」と告白。
一方、松井ケムリはMY FIRST STORYのHiro。「同い年で、結構昔から仲良くさせてもらっている。僕もHiroも実家が松濤で地元一緒って感じなんですけど、お兄さんのONE OK ROCKのTakaさんが自転車に乗り始めたまだ子どものころに、Hiroはまだ自転車乗れなくて歩いてたら追いつけないからタクシー乗って追いかけてたっていうエピソード聞いて本物だなって思いました（笑）」と暴露。また、指原は師匠でもある秋元康、満島は木村拓哉の名を挙げた。
そして、『CELEB SECRET』に登場する４人のセレブの中で気になる人物について、松井ケムリはMONAKO。「ちょっと想像してたセレブとはまたちょっと種類が違うというか。もちろん今もセレブなんですけど、その中でさらにもがきながら上を目指していて。本当にいわゆる皆さんが想像してるセレブとは違う。なんかある意味“セレブの下積み”みたいな。あんまり見たことない映像で、ちょっと面白かったし本当に直接会ってみたいなと思うぐらい人柄とかも素敵で気になりましたね」、一方で河野はURESHINO。「もう十分成功されてらっしゃるんですけど、そんな中での葛藤とか、家族に関する悩みが１番ちょっと複雑そうで。それが今後どういう風になっていくんだろうというのを気になります」とのこと。
指原はサチ。「やっぱりなんか華やかな生活の中でもすごく伝わってきた品と、ご夫婦の関係性も素敵だったしすごく惹かれましたね。もう今まで見たことない表情とかもありましたし、今後の展開もすごく楽しみです」、満島は LARAをチョイス。「セレブの教科書があれば １番最初に出てくるべき、まさにセレブというような方でした。裕福な家庭に生まれたことだけがセレブというわけじゃなく、本人がさまざまな努力や挑戦を積み重ねて今の LARAさんがあるんだなと感激しましたね。番組が進むにつれて、LARA さんがどういう風に語ってくれるのか、とても楽しみです」と語る。
最後に、番組の見どころについて指原は、「不思議と活力がもらえるような。なんか自分も何かにチャレンジしたいし、常に努力をし続けていたいなと思わせてくれるような番組でした。もちろん個人の魅力的な性格もそうなんですけど、私としてはやっぱりファッションだったりとか、すごいブランドのバッグやジュエリーも実は登場しているので、そういうのが好きな方にぜひ見ていただきたいですね」、満島は「ABEMA10 周年にふさわしい新しい世界観の番組で、老若男女誰しもが楽しめる内容になっていると思います。セレブの世界を少し覗き見るだけでも『同じ人間なんだな』とか、『あ 、ここにはここの世界のルールとか学び方、生き方があるんだな』っていうものを感じられると思います。これからどうやって自分の人生を生きていこうかなと模索している方たちが新たな世界を知るきっかけになるんじゃないかなと思います」。河野は「最初は、セレブの方々は自分とはかけ離れた存在なのかなて思ってたんですけど、この番組を観て『同じ人間なんだな』と本当に親しみがわきました。これからどんなストーリーが展開していくのか、すごく楽しみです」、松井ケムリは「やっぱり皆さんセレブに対してどういった印象あるかわかんないんですけど、必ずしもいい印象だけじゃないと思うんですけど。セレブにはセレブの悩みがあるってのもそうですし、セレブもみんなと同じ“人間”だとわかっていただけたら嬉しいなと思います」と話していた。
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