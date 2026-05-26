地域に根付く伝統的な“お祭り”。しかし近年、少子高齢化や人口減少によって、その存続が危ぶまれている地域は少なくありません。 そんな地方の共通課題に対し、“町外からの熱量あるファン”を巻き込むことで見事に祭りをアップデートさせている画期的な取り組みが、北海道の道南・八雲町（やくもちょう）にあります。 2026年6月27日（土）から7月5日（日）までの9日間、八雲町で開催される『八雲山車行列キャンプ村 202