魚座・女性の運勢

「本当は、自分はどうしたいんだろうか」。改めて自分の意欲を確認したくなるかも。現在、魚座の社会面は飛躍的に広がりつつあります。興味深い展開が目白押しで挑戦意欲がかき立てられる反面、それらは魚座が本来好む展開とはやや違っているのかも。「だからこそおもしろい」のですが、最近自分の慣れた状況下で活躍できる局面も多かったので、そこでの喜びを思い出し、いま改めて不安になってしまうのかな。ただ一度じっくり考えてみるのはOKですが、感じる不安を大きくしすぎないことも大事かも。気分も状況も、またすぐに変わります。魚座に挑戦が必要なことは、変わりませんよ。

魚座・男性の運勢

「自分の求めていること」に対し不安を覚え、改めて考えてみたくなるとき。現在の魚座は、社会面、生活面共に大きな変革期にいて、そのなかで意欲的に挑戦していくことにだいぶ慣れてきていました。が、ここしばらくは身近な存在と協力しながら、自分から見て慣れている＆好ましい展開のなかで活躍できており、結果的に挑戦への疑問が少し増してきてしまったのかも。「これは本当に必要なことなのか…自分はやりたいのか…」と。一度立ち止まり、よく考えてみるのはOKです。ただ、いまは大きなことの判断はやめておいて。まだまだ状況は流動的ですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ