フリーウェイシリーズがスタート【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間16日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、古巣エンゼルスとの一戦に「1番・指名打者」で出場する。試合前には元同僚でもあったカート・スズキ監督が「野球ファンとして、彼（の活躍）、仕事に向き合う姿勢、そしてチームメートと交流する姿を見られるのはかなりインクレディブルなことだ」と、再会を心待ちにしていた。今