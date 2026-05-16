フリーウェイシリーズがスタート

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間16日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、古巣エンゼルスとの一戦に「1番・指名打者」で出場する。試合前には元同僚でもあったカート・スズキ監督が「野球ファンとして、彼（の活躍）、仕事に向き合う姿勢、そしてチームメートと交流する姿を見られるのはかなりインクレディブルなことだ」と、再会を心待ちにしていた。

今季初めてのフリーウェイシリーズで、大谷は打者として3試合ぶりに復帰。14日（同15日）の本拠地ジャイアンツ戦は今季初の休養日となっていた。

現役時代には大谷とバッテリーも組んだスズキ監督は、「年齢を感じさせられるね！」と笑顔を見せ、報道陣を笑わせた。

手ごわい元チームメートと対戦することについては「もちろん今週末は彼がグレートじゃないことを祈っているが、彼の活躍は本当に素晴らしいと思うし、スペシャルだ。彼は人間的にも（選手としての能力を）上回る素晴らしい男だ」と称賛の言葉を口にした。（上野明洸 / Akihiro Ueno）