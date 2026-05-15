ラッシングの球審を気遣う姿に称賛の声【MLB】ドジャース 5ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でジャイアンツと対戦し、5-2で勝利した。7回には相手打者が放ったファウルチップが球審のマスクを直撃。その瞬間、捕手のダルトン・ラッシングが見せた“気遣い”が、ファンから「かっこよすぎる」「NICE判断！」と称賛を集めている。7回2死で打席に入ったジャイアンツのギ