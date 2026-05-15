ラッシングの球審を気遣う姿に称賛の声

【MLB】ドジャース 5ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でジャイアンツと対戦し、5-2で勝利した。7回には相手打者が放ったファウルチップが球審のマスクを直撃。その瞬間、捕手のダルトン・ラッシングが見せた“気遣い”が、ファンから「かっこよすぎる」「NICE判断！」と称賛を集めている。

7回2死で打席に入ったジャイアンツのギルバートは、エンリケスが投じた4球目の162キロをスイングするもファウル。しかしこの打球が球審のマスクに直撃し、その衝撃で球審はよろめいた。背後で起きた“異常”に、捕手のラッシングはいち早く気づき、球審の体を支えた。

ラッシングはこの日、第2打席で空振り三振に倒れると、ベンチでバットを真っ二つにへし折り悔しさを露わにした。6回に空振り三振に倒れたあとも、ベンチに戻ると絶叫し、バットで自身のヘルメットを叩く場面があった。それでも、守備では気持ちを切り替え、球審を気遣う振る舞いを見せるなど、冷静にプレーを続けた。

この“気遣い”には日本のファンからも「ラッシング優しい」「おこりんぼなだけじゃないよね」「えらいぞ」「支えてあげていいやつだ」「アンパイアに優しい」「いい子！」「ブチ切れてるラッシングとは大違い」「優しい抱擁だ」「ラッシングは心優しい青年だよ」「ほんまは良い子」などと、称賛が相次いだ。（Full-Count編集部）