本拠地のジャイアンツ戦【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に臨んだ。キャリア初の1番打者として先発したウィル・スミス捕手が、いきなり先頭打者アーチを叩き込んで先制した。大谷翔平投手もベンチで笑顔を浮かべながら喜んでいた。この日、ドジャースは新たな打順を試した。大谷翔平投手は休養のためにスタメンを外れ、代わって「