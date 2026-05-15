14日の試合前にロバーツ監督が取材に応じて復帰時期について語ったドジャースのタイラー・グラスノー投手の復帰時期について、デーブ・ロバーツ監督が見解を示した。14日（日本時間15日）、試合前の取材対応で指揮官は最短での負傷者リスト（IL）復帰を否定。頼れる先発右腕の悲報に対し、ファンから落胆の声が殺到している。指揮官は来週中にILから外れる可能性を問われると「ノー。思わない。彼はトレーニングルームで体幹や