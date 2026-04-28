歌手でタレントの渡辺美奈代が25日、オフィシャルブログを更新。夫の“もやし君”から結婚30周年のプレゼントをもらったこととともにラブラブな夫婦ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 ３月28日に“真珠婚式”となる結婚30周年を迎えたことをブログで報告していた渡辺。この日、「指輪のプレゼント」と題してブログを更新し、「結婚生活30周年の記念日！」と節目の喜びをつづると、「先日、ティファニー銀座でお祝い