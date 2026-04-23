「ちゃんとやろう」と思うほど続かない。そんなダイエットの壁を感じていたというEさん（43歳・会社員）。これまで糖質制限や置き換えなどを試しても長続きせず、結果的にリバウンドを繰り返していたそうです。そこで取り入れたのが“完璧にやらない”食事ルール。内容はシンプルで、「80％は整える食事、20％は好きなものにする」という考え方でした。“頑張りすぎない”が逆に続いた理由このルールのポイントは、すべてを我慢し