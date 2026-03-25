Far Yeast Brewingは3月28日、体験型ブルワリー施設「The Far Yeast Beer Adventure（ザ・ファーイースト・ビア・アドベンチャー）」を、山梨県北都留郡小菅村にてグランドオープンします。■ハンバーガーメニューも充実同施設では、自然に囲まれた環境の中で、クラフトビールを多角的に楽しめる体験を提供します。隣接・近隣には「道の駅こすげ」や「小菅の湯（温泉）」、「フォレストアドベンチャー」、「フィッシングビレッジ」