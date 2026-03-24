現役医師であり、アイドルとしても活動している北村舞香さんが23日までにXを更新。豪快すぎる冷凍餃子の調理動画を披露し、話題となっています。【動画】冷凍餃子で大惨事！北村さんは、「これ載せたら診察して欲しくないってコメントくるんだけど」と添え、動画をアップ。「結婚できない女医のクッキング餃子編」と題した動画内では、北村さんが冷凍餃子を調理している一部始終の様子が公開されています。冷凍餃子を載せたフラ