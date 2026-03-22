イランで拘束されていた日本人2人のうち1人が解放され、22日午前、帰国しました。日本人の解放は、22日朝の「日曜報道 THE PRIME」に出演した茂木外相が明らかにしました。茂木外相：1名については、私もアラグチ外相に強く申し入れまして、18日に拘束を解かれ、釈放された。釈放されたのは2025年6月に拘束された日本人で、外務省によりますと午前8時半ごろに帰国し、健康状態などに問題ないということです。2026年1月に拘束された