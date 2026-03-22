こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのなおです。福岡県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：公式Instagramイベント概要 2026年3月28日（土）～3月29日（日）の2日間、「体験が学びに、学びが健康に」をコンセプトにした新しいイベント「わんらいふフェスティバル」が福岡県のCAITAC SQUARE GARDEN（カイタック スクエア ガーデン）にて初開催されます！ 「体験・学び・遊び」を通し